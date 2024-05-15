أحمد فهيم ينضم لـ "قصر الباشا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد فهيم على فيلم “ قصر الباشا” للنجم أحمد حاتم ومن المقرر تصويره الفترة القادمة

كشف الفنان أحمد فهيم عن كواليس ظهوره بـ باروكة خلال أحداث مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي عرض في الموسم الرمضان الماضي لعام 2024.

وقال أحمد فهيم في تصريحات صحفية: موضوع إني ألبس باروكة في عمل فني وإن يبقى عندي شعر ده كان حلم، وكنت مأجل إني أعمل شخصية بباروكة لعمل ودور مناسب.

وتابع أحمد فهيم: مسلسل فراولة ظروفه كانت مناسبة لده، فكرة إن الشخصية في البداية كان ظروفه وحشة، ولما بيفتح شركة ويبقى معاه فلوس بيروح يهتم بنفسه ويعرف ست جديدة، وهنا بنسلط الضوء على فكرة إن الراجل أول ما يبقى معاه فلوس بيروح يدور على نفسه.

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.