نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متشوقة جدًا للقائكم... هكذا روجت مروة ناجي لحفلها في كندا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

رفعت النجمة مروة ناجي مستوى الحماس لجمهورها من خلال الإعلان عن أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى كندا.



حيث شاركت مروة جمهورها بصورة لها من بوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:" لكل محبي الطرب والفن في كندا هكون معاكم إن شاء الله يوم ١٨ مايو في Mississauga celebration square متشوقة جدًا للقائكم".

تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مروة ناجي

والجدير بالذكر آخر أعمال مروة ناجي أغنية معلش، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أغنية "معلش" من كلمات محمد صالح لباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.

وجاءت كلمات أغنية "معلش" على النحو الآتي:

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا

كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا

بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا

يا خسارة عمرنا بيعدي

ولقينا زمنا مغفلنا

بنلف في ١٠٠ مليون دايرة

قاطعين الصوت

ومراكب واقفة ومش سايرة

وعمرنا بيفوت

ونشوف احاسيسنا بقت بايرة

بقى فيها جبروت

ليه كل ما نيجي يوم نفرح

يرعبنا الموت

أنا عمري سنين

مش فاكرة أنا منه غير كام يوم

مكتوب على وشي

المادة الخام أنا المظلوم كلمة معلش

بقت كبسولة قبل النوم

وبنام والحزن اخدته في حضني

ياريتني بقوم

مش عارفة ليه أنا بعافر

في زمن ليه مقلوب

وبصبر نفسي كتير وقليل

وبقول مكتوب

كان مين بيهمه فراقي بدور

مين كان باقي

والطيبة سببها غبائي

ياريتني منها بتوب

وبنام م الجرح بلاقي سكاكين بتقطعني

واشتكي للفرح يقول وأنا مالي وإيه يعنى

لا حبيب ولا صاحب الكل معايا بيودعني

بشتري بالغالي وببلاش كله ليه بيبعني

أنا حتى في حلمي الناس كارهني إني أعيش

والحظ معايا عاملي كفيف وما بيشوفنيش

أنا راكبة في قطر بقاله سنين وموصلنيش

واليوم اللي وصلت وهنزل دوري ميجيش