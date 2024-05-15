نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان هاني شاكر عن إستعداده لحفل غنائي ضخم في لبنان، حيث شارك هانى جمهوره بفيديو له يعلن عن موعد حفله في لبنان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"جمهوري الحبيب في لبنان لقائي معاكم يوم 18 مايو، والحفل هيبقى أجمل بوجودكم معايا على مسرح oberuit".



تعليقات الجمهور على منشور هاني شاكر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ناطرينك هتنور لبنان، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر آخر أعمال هاني شاكر أغنية انسى اللي خان، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:إنسى اللي خان وإفرح وسيب حزنك بعيد

أصل اللي خان ده وهو بيخون كان سعيد

إنسى اللي خان وإفرح وسيب حزنك بعيد

أصل اللي خان ده وهو بيخون كان سعيد

مترجعوش مهما إعتذر مترجعوش مهما ندم

جرح الخيانة ميتنسيش مهما قدم

طول ما إنت شايفه حتفتكر

وبسبب من غير سبب جرحك هيصحى من جديد

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

بتحبه يبقى رجعه أنا لو مكانك أودعه

أنا لو مكانك أضيعه وأذوقه نفس الألم

أنا قلبي غيرك، أنا قلبي غيرك

أنا قلبي صعب جرئ عنيد

طب هو سابك هو باعك هو راح

وإنت اللي بعده عشت بين غدر وجراح

طب هو سابك هو باعك هو راح

وإنت اللي بعده عشت بين غدر وجراح

آه يا قلبي ضاع لما شبع سألته ليه لف ورجع

متسيبش عطفك يهزمك أو تنخدع

طول ما إنت شايفه حتفتكر

وبسبب من غير سبب جرحك هيصحى من جديد

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجرت كل الآهات

بتحبه يبقى رجعه أنا لو مكانك أودعه

أنا لو مكانك أضيعه وأذوقه نفس الألم

أنا قلبي غيرك، أنا قلبي غيرك

أنا قلبي صعب جرئ عنيد