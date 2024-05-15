نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تخطف الأنظار إليها من مهرجان كان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة يسرا الأنظار إليها من مهرجان كان الدورة الـ ٢٤ وذلك من خلال صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وارتدت يسرا فستانا من اللون الذهبي بجانب الإعلامية ريا ابي راشد التي اختارت فستان من اللون الأحمر

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة غريتا غيرويغ وعضوية المخرج الإسباني جيه أيه بايونا، والممثلة وكاتبة السيناريو التركية إبرو سيلان، والممثل والمنتج الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، والنجمة ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرج والمنتج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والممثل الفرنسي عمر سي

وشملت لجنة تحكيم الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي فاز فيلمها "كفرناحوم" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2018، والممثلة العالمية ليلى جلادستون المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، والممثلة العالمية إيفا جرين، والممثل العالمى عمر سي، والمؤلف إبرو سيلان، الذي شارك في كتابة فيلم "Winter Sleep" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2014.

كما ترشح فيلم “Society of the Snow” للمخرج خوان أنطونيو بايونا، لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم طويل دولي، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، الذي سيظهر في فيلم "Maria" للمخرج بابلو لارين إلى جانب النجمة العالمية أنجلينا جولي، والمخرج كوري إيدا هيروكازو، مخرج فيلم "Shoplifters" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2018.