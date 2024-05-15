نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من روتانا عن تأجيل أغاني شيرين بعد دفع الغرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت شركة روتانا للإنتاج والغناء على تأجيلها للأغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب و ذلك بعد تسديد الغرامة وجاء رد روتانا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكان نص البيان كالآتى “ردا وتوضيحا لما ذكر وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى، أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو من يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة، وبذلك تبقى أغنية الذهب والتي نشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لروتانا، وروتانا مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للماستر والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين، لذا اقتضى التنويه، وأن كل ما يشاع غير ذلك، هو عار تماما عن الصحة، كما وتحتفظ روتانا بكافة حقوقها للرد قانونا على هذه الإدعاءات”

شيرين عبد الوهاب

آخر أعمال شيرين

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة شيرين أغنية “ الدهب ”.