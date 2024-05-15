الخميس المقبل.. فريد يطرح أغنية "أنا مش بديل" من ألبوم "بتقولي آسف"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد فريد لطرح أحدث أغنيات ألبومه الجديد "بتقولي آسف" الذي بدأ طرحه في عيد الفطر المبارك حيث أنه يطرح كل يوم خميس أغنية جديدة، وسوف يطرح الخميس القادم احدث الأغنيات التي تحمل اسم "أنا مش بديل".

وقد روج فريد لهذه الأغنية وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر برومو الأغنية وعلق عليه قائلًا: "جاهزين بأمر الله اغنيتي الجديدة (أنا مش بديل) من ألبوم بتقولي آسف".

منشور أحمد فريد

“خناقة فركشة” آخر أعمال فريد

والجدير بالذكر أنه قد طرح فريد الخميس الماضي أغنية "خناقة فركشة" من ألبومه "بتقولي آسف" وجاءت الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي رامي سمير، ميكس وماستر ماهر صلاح، جيتار مصطفى نصر، باص جيتار سيكا، أكورديون وناي محمود شاهي، طبلة عيادي، تصوير البوستر شريف مختار، تصميم الفيديو أحمد بدر، إنتاج JP Productions – چيمي.

كلمات أغنية "خناقة فركشة" لـ فريد

أنا وحبيبتي آخر جمال وكلامنا همس ووشوشة

ومروقين وملطفين والليلة أنس وفرفشة

وفجأة تحصل حاجة تافهة نفتح مناقشة ودردشة

وكلمة منها على كلمة مني تقلب خناقة فركشة

سمنة وعسل بقوا نار على نار والصوت مسمع سابع جار

وخد وهات طلعت أسرارنا وبقت خلاص نشرة أخبار

وأسيبها تهدى بتشعلل أكتر ألمسها تنزل خربشة

آجي مصالحها بهدية غالية وعزومة حلوة على العشا

يومين وتحصل حاجة تافهة نفتح مناقشة ودردشة

أنا أقول يا ناس مخها مرووش وتقول طهقت مبحبهوش

ونمتحن كلام الخناق في ليالي البعد يطلع فاشوش

نرجع نحن لذكرياتنا وللطريق اللي اتمشى

وأقول حبيبتي تقوللي روحي ودموع وأحضان كلبشة

يومين وتحصل حاجة تافهة نفتح مناقشة ودردشة

وكلمة منها على كلمة مني تقلب خناقة فركشة

أسماء أغنيات ألبوم بتقولي آسف

تفاصيل ألبوم فريد

ألبوم المطرب فريد الجديد بتقولي اسف يتضمن 8 أغاني مختلفة وهما كالاتي "بتقولي آسف، عندي سر ليك، أيام ونسيها، فراق بفراق، خناقة فركشة، أنا مش بديل، أحلي سحر، أنا مشيتلك".