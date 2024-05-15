إطلالات رائعة وسعفة ذهبية لميرل ستريب في حصاد أول أيام "كان السينمائي"

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ77، الذي يستمر حتى 25 مايو الجاري.

الإطلالات

وتألق نجوم الفن العالمي على السجادة الحمراء خلال حضورهم حفل الافتتاح، بإطلالات مميزة وأنيقة جذبت الأنظار، حيث حرصوا على التقاط الصور على السجادة الحمراء.

أبرز المشاركين

يشارك المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ في المنافسة بفيلمه «الأكفان»، الذي يقوم ببطولته ديان كروجر وفانسان كاسيل.

كما يقدم المخرج الروسي فيلمه «ليمونوف» المستوحى من كتاب للكاتب الفرنسي إيمانويل كارير.

ويشارك المخرج الفرنسي جاك أوديار بفيلمه «إميليا بيريز»، بعد أن حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 2015.

ويُعرض أيضًا فيلم «المتدرب» للمخرج علي عباسي، وهو مخرج سويدي من أصل إيراني.

لجنة التحكيم

تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام نخبة من أبرز النجوم وصناع السينما، ويرأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيرويج. تشمل اللجنة أيضًا المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

تكريم ميرل ستريب

وشهد اليوم الافتتاحي للمهرجان، تسلم ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية، تقديرا لمشوارها وتاريخها السينمائي من جوليت بينوش.