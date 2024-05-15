منى عبد الغني: "أتمنى أكون قدوة حسنة وهذا سر ارتدائي للحجاب"



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة والاعلامية منى عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية عن سر ارتدائها للحجاب وغيرها من الأمور.



منى عبد الغني تكشف سبب ارتدائها الحجاب

وقالت: لما أخويا توفى قولت لازم أكون جاهزة للقاء ربنا في أي لحظة، ولبست الحجاب بعد مجموعة تراكمات قديمة، والواعي اللي عنده عقل لما بتجيله فرصة الالتزام وممسكش فيها ممكن متجيش الفرصة دي تاني، وخدت قراري وعمري ما ندمت وبسأل ربنا أنه يثبتي".

منى عبد الغني: أتمنى أكون قدوة حسنة



وأضافت:" أتمنى إني أكون قدوة حسنة، وبدعي طول الوقت إن ربنا يستخدمني في الخير حتى لو بنهزر".

وتابعت:" لازم تكون كل حاجة تليق بالمشاهد اللي بيتفرج علينا، والتريند ممكن يوصل بالصدق، والمهمة هتحسب في ميزان حسناتك ولا سيئات، مش بالتريند".

ورتلت الإعلامية منى عبد الغني، آيات من القرآن الكريم في هذا اللقاء، حيث قرأت آية من سورة البقرة، وهي: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

آخر أعمال منى عبد الغني

والجدير بالذكر آخر أعمال منى عبد الغني مسلسل قلع الحجر، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.