قبل عرضه.. تعرف على أبطال وقصة مسلسل "باسورد" لـ آية سماحة 



القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب جمهور الفنانة أية سماحة لطرح أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم باسورد، والذى من المقرر أن يطرح خلال الشهر القادم على احدي المنصات الرقمية.

أبطال مسلسل باسورد

يشارك في مسلسل باسورد إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم زوجها محمد السباعي، رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام وعزة بهاء، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، ويعتبر المسلسل اجتماعي.

آخر أعمال أية سماحة

والجدير بالذكر آخر أعمال أية سماحة مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها دون حساب وسوء تقدير.



أبطال مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.



