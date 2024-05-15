نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان العالمي مينا مسعود يعلن خطوبته على نجمة بوليوود إيميلي شاه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن خطوبته على الفنانة الهندية إيميلي شاه، إحدى نجمات بوليوود.

وتساءل العديد عن من هي إيميلي شاه صاحبة الأصول الهندية.

من هي إيميلي شاه خطيبة مينا مسعود؟

- إيميلي شاه: ممثلة هندية وُلدت في عام 1999 وتبلغ من العمر 25 عامًا. تُعد واحدة من نجمات بوليوود البارزات.



إنجازاتها ومناصبها

- ملكة جمال نيوجيرسي الأمريكية 2014: فازت بلقب ملكة جمال نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014.

- سفيرة اليونيسيف لمرض التوحد: تعمل كسفيرة لليونيسيف في مجال التوعية بمرض التوحد.

- والدها براشانت شاه: والدها هو المنتج الشهير في بوليوود براشانت شاه.

تعليمها وتدريباتها

- أكاديمية نيويورك للأفلام: تدربت في أكاديمية نيويورك للأفلام وأكاديمية مادوماتي للأفلام والرقص في جوهر مومباي.

- معهد لي ستراسبيرج: درست فنون المسرح في معهد لي ستراسبيرج للسينما والمسرح في هوليوود.

أعمالها السينمائية

- أول بطولة: شاركت في أول بطولة لها في فيلم "الثروة تتحدى الموت" عام 2018.

- الفيلم الشهير "صرخة الغابة": خاضت بطولة الفيلم الشهير "صرخة الغابة" عام 2019.