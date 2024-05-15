نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. معالي زايد تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الراحلة معالي زايد، تريند مؤشر البحث جوجل، بسبب وفاة شقيقتها جيهان المنياوي، التي رحلت أمس بعد 10 سنوات من وفاة شقيقتها معالي.

معلومات عن شقيقة معالي زايد

اسمها جيجي المنياوي، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة معالي زايد، حيث تكبر عنها بـ6 سنوات، والدتها هي الفنانة الراحلة آمال زايد، ووالدها هو عبد الله المنياوي أحد كان يعمل لواء في الجيش المصري،وهي ابنة خالة النجم هاني شاكر.



نعي أكرم السعدني لشقيقة معالي زايد



وحرص الكاتب الصحفي أكرم السعدني، على نعي جيهان المنياوي

من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه: "كانت شبه المصباح المنير لمن اقترب منها، أخت معالي زايد الكبيرة جيجي الجميلة المبتسمة على الدوام الراضية عن قناعة وإيمان بما هو مكتوب، ربنا يرحمك ويحسن إليكِ ويجعل الجنة مثواكِ، يجري دفن جيجي المنباوي شقيقة معالي زايد، اليوم في مقابر العائلة بالإسكندرية، وتلقي العزاء اليوم أيضًا".