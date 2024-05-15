اليوم.. مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "بنجيب القرش"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم مصطفى حجاج، اليوم لطرح أغنية جديدة له بعنوان "بنجيب القرش"، والتي يتعاون فيها مع المطرب المغربي حاتم عمرو، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، إخراج حسام الحسيني، وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية هانى محروس.

آخر أعمال مصطفى حجاج



وكان مصطفى حجاج، قد طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية بعنوان "جلد الذات"، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين.

كلمات أغنية "جلد الذات"

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك، مابقاش ليها علاجات آه من واحدة إتنين بليل، آه من تفكير نص الليل آه من كل حكاية إتقفلت بس اتسابلها ديل آه من ذكرى بتنئح، آه من جرح بيفتح آه من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح ندمك على قرارات غلطك في اختيارات سهران، عَمّال بتلوم نفسك، على كل الغلطات روحك بتروح منك متحسر على إنك ضيعت أجمل وقت ف عمرك، على ناس كانوا فترات مليون ذكرى وألف مكان بيرجعني سنين لزمان بيرجعني اشحت إحساس، مبقاش فِ الإمكان مليون وجعه تهد الحيل وزن همومي ده يملي النيل قلبي معادش قادر ع الشيل بياخدني وبيميل.