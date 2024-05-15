أمازون تطرح الإعلان التشويقي للموسم الثاني من "خواتم القوة"

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة أمازون برايم، الإعلان الترويجي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي الجديد للمسلسل، المشتق من عالم ملك الخواتم، بعد ما حققه موسمه الأول من نجاح كبير.

ومن المقرر عرض الموسم الثاني من المسلسل في 29 أغسطس من عام 2024 الجاري.

تنبؤات بالنجاح

عبر نجم سلسلة افلام ملك الخواتم الأصلية ايليجاه وودز، عن تفاؤله بالمشاريع السينمائية الجديدة التي يتم التخطيط لها، وتشتق من عالم أفلام LOTR.

ووفق ديد لاين، يتم العمل حاليا على مشاريع لمجموعة افلام سينمائية، لم يتحدد ما ان كانت ستشهد اعادة صناعة بالكامل لافلام ملك الخواتم، أو ستكون مكملة للسلسلة الأصلية.

هذه الخطط تأتي بعد نجاح عرض الموسم الأول من العمل التليفزيوني المشتق من عالم الخواتم، وطرح بعنوان خواتم القوة.

مسلسلات قادمة

وضمن أحدث اخبار هوليوود، أنه يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الاصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.