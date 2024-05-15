نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برادلي كوبر ضمن ضيوف العرض الخاص لفيلم Back to Black في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان النجم برادلي كوبر حاضرا للعرض الخاص لفيلم السيرة الذاتية Back to Black، والذي أقيم في مدينة نيويورك.

ووفق ديلي ميل، ميل، حضور كوبر للعرض الخاص للفيلم، كان بهدف تقديمه للدعم لصديقته مخرجة الفيلم سام تايلور جونسون.

ذلك عقب أن احتضنت العاصمة الفرنسية باريس عرضًا خاصًا للفيلم الجديد المشتق من أحداث حقيقية للنجمة لراحلة ايمي واينهاوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد الذي يطرح بعنوان Back to Black بحضور نجمته مريسا ابيلا.

أفلام سيرة ذاتية جديدة

وضمن احدث مشاريع السيرة الذاتية التي تشهدها هوليوود حاليًا، عمل شركة الانتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" حاليًا على مشروع سينمائي جديد تتمحور قصته عن المسيرة الفنية لمغني الراب الشهير "سنوب دوج".

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم الاستقرار على طبيعة هذا العمل السينمائي الجديد، ما إن كان سيكون عمل سينمائي مقتبس، أو سيكون فيلم وثائقي عن رحلة "سنوب".

تجربة إنتاج أولى لسنوب

وقالت الصحيفة البريطانية، أن الفيلم الجديد، سيكون أول تجربة انتاج لشركة الانتاج الخاصة بسنوب دوج، Death Row Pictures.

هذه الشركة الجديدة ستشرف بشكل كامل على عملية انتاج هذا الفيلم الجديد، وستكون بداية القصة من ظهور سنوب دوج كمغني راب، وقت بداية مسيرته الفنية، من خلال مشاركة سنوب في ألبوم الموسيقي الذي طرح عام 1992، وكان مشاركا فيه مع مغني الراب Dr. Dre، هذا الألبوم الموسيقي كان بعنوان The Chronic، وشارك به سنوب بأغنية سنجل بعنوان Doggystyle.