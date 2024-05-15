ستديوهات مارفل تستقر على عنوان رسمي لمسلسل "أجاثا هاركنز"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد مجموعة تعديلات مختلفة، استقرت شركة ستديوهات مارفل اخيرًا على عنوان رسمي للمسلسل المنتظر Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe.

ووفق ديلي ميل، المسلسل تعرض لتغيير عنوانه الرسمي أكثر من مرة، حتى استقرت ستديوهات مارفل على عنوان ختامي.

ويعرف المسلسل بشخصية الساحرة اجاثا هاركنز، المشتق من مسلسل "واندا فيجن" ضمن عالم مارفل السينمائي.

تحديثات عالم "مارفل"

ومن جديد، انتصرت ستديوهات مارفل لصالح المعجبين، بقرار جديد يقضي بعودة أحد أبرز نجوم الأعمال المشتقة من عالم مارفل، والتي تم انتاجها بمعرفة شبكات تليفزيونية غير تابعة لمارفل.

ذلك بعد أن أعلن النجم جون برينثال، عن عودته لتجسيد شخصية The Punisher، بعد خمس سنوات من تجسيده لها في عمل تليفزيوني انتجته شبكة نتفليكس.

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، أكد جون لمتابعيه، أنه سيعود لتجسيد الشخصية من جديد، ضمن أحداث مسلسل Daredevil: Born Again.

هذا العمل الذي تنتجه شبكة ديزني بلص، ويطرح ضمن أعمال مارفل الأصلية، خلال السنوات القليلة القادمة.

نجوم جدد

وكانت قد كشفت مصادر موثوقة عن انضمام الممثلة البريطانية الشابة ايما كورين لأبطال الجزء الثالث المنتظر من أفلام Deadpool.

ووفق ديلي ميل، هذا الجزء الجديد من فيلم Deadpool سيشهد العديد من المفاجآت أبرزها عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين.

وإيما كورين ستكون أحدث الوجوه المنضمة لعالم مارفل السينمائي، ووفق مصدر مطلع، ستكون كورين هي شخصية الشر الرئيسية في فيلم Deadpool القادم، الذي ستظهر به امام رايان راينولدز، وهيو جاكمان.

والممثلة الشابة البالغة من العمر 27 عام، عرف عنها مشاركتها في بطولة مسلسل التاج، وتجسيدها لشخصية الأميرة ديانا.