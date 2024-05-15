نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مسلسل فريندز يروج للموسم الثاني من مسلسله الناجح مع ديزني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم ديفيد شويمر في لقطات ترويجية، أثناء حضوره لحدث مميز نظمته شركة ديزني للكشف أحدث أعمال الدراما والاطفال التي تنتجها قريبًا.

ووفق ديلي ميل، اللقطات التي ظهر بها شويمر، كانت خلال حضوره للترويج للموسم الثاني من مسلسله الناجح Goosebumps المستوحى من مجموعة قصص مصورة تحمل العنوان نفسه.

جديد أطروحات ديزني

وضمن أحدث أطروحات ديزني، يعود بعد مرور 42 عام، النجم القدير جيف بريدجس من جديد للمشاركة في بطولة أحدث أجزاء فيلم Tron: Ares الذي يعاد إنتاج نسخة حديثة منه.

ووفق ديلي ميل، سيقدم بريدجس شخصية رئيسية في الفيلم، الذي سبق وطرح منه نسخة جديدة منذ عدة أعوام من إنتاج ديزني.

نسخة سينمائية عن "موفاسا

في الوقت نفسه، ضمن فعاليات معرض سينما كون، أعلنت شركة ديزني عن تحضيرها لنسخة سينمائية حية تروي قصة الأسد موفاسا من عالم أفلام الأسد الملك.

ووفق ديد لاين، سيطرح الفيلم من ديزني بعنوان Mufasa: The Lion King وسيكون من اخراج باري جينكينز.