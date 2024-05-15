"الارتباط الرومانسي" إدريس عبدالعزيز يخطب سلمى أبوضيف

القاهرة - محمد ابراهيم - بطريقة رومانسية، طلب حبيب الممثلة وعارضة الأزياء سلمى أبوضيف، إدريس عبدالعزيز، الارتباط بها وذلك خلال تواجدهما معًا أثناء قضائهما عطلتهما بأجواء صيفية.

ارتباط سلمى أبوضيف

وفاجأها «إدريس» وقدم لها خاتمًا من الألماس، ومطالبا الزواج منها بعد قصة حب جمعتهما، وشارك صورة على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه اللحظة الرومانسية، قامت «سلمى» بدورها بإعادة نشرها، مؤكدة أنها أصبحت «مخطوبة».



الجدير بالذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن ارتباط الفنان الشاب نور النبوي، والفنانة سلمى أبوضيف بعد ظهورهما معًا في عدة صور أثناء تواجدهما في دولة المكسيك في نفس المكان.



سلمى أبوضيف ونور النبوي



وكشف «النبوي» حقيقة تلك الأخبار، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أنه غير مرتبط حاليًا، وأن ما يربطه بأي زميلة له هو علاقة عمل أو صداقة لا أكثر.

وكان نشطاء على السوشيال ميديا قد علّقوا على ظهور نور النبوي وسلمى أبوضيف في المكان نفسه بالمكسيك في مايو الماضي، وذلك بعدما نشر نور النبوي على «انستجرام» صورًا ظهر فيها في المكان الذي ظهرت فيه سلمي أبوضيف في الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص.