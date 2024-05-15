بهذه الطريقة.. سلمى أبو ضيف تعلن خطوبتها

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأت الفنانة سلمى أبو ضيف،جمهورها بإعلان خبر خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، دون الكشف تفاصيل أخرى.

ونشرت سلمي أبو ضيف، صورة لها تجمعها مع خطيبها وهو يقبلها، عبر خاصية ستورى على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، واكتفيت بوضع إيموشن خاتم.



مشاركة سلمى أبو ضيف في مسلسل إلا الطلاق



وفي سياق آخر، يعرض حاليًا لسلمى أبو ضيف مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.

آخر أعمال سلمي أبو ضيف



وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد من النجوم من أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

و مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

