نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق تصوير فيلم "سوبرجيرل" في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت أنباء حول الموعد المحدد لانطلاق تصوير مشاهد الفيلم المخصص لشخصية Supergirl، ضمن عالم dc السينمائي.

ووفق ديلي ميل، ينطلق تصوير الفيلم في يوليو 2025، على أن يتم تحديد 26 يونيو من عام 2026 موعدًا رسميًا للطرح بالسينمات.

الفيلم سيكون من بطولة نجمة مسلسل "منزل التنانين"، البريطانية مايلي ألكوك.

بدلة الرجل الحديدي

وكان قد فاجأ المخرج الكبير جيمس جان متابعيه بنشره للصورة التشويقية الأولى التي تكشف عن الزي الكامل لسوبرمان الذي سيجسده ديفيد كورنسويت.

ووفق ديلي ميل، هذه الشخصية هي التي سيدشن بها جيمس جان عالم DC السينمائي الضخم، المقرر منافسته لعالم مارفل السينمائي.

توجيه التحية لـ زاك شنايدر

وتقديرًا لاسهاماته في اثراء عالم افلام DC، اعترف المخرج جيمس جان رئيس استديوهات DC حاليًا بالدور الايجابي الكبير الذي لعبه المخرج زاك شنايدر في الفترة الانتقالية للعالم السينمائي الكبير.

ووفق ديد لاين، اقر جيمس جان بأن زاك شنايدر، لعب دورًا ايجابيًا يحسب له، في دعم عمليت الانتقال بالادارة.

ووقع اختيار المخرج جيمس جان على الفنانة القديرة Neva Howell لتقوم بتجسيد شخصية مارثا كنت والدة سوبرمان أو كلارك كنت في أحداث فيلم سوبرمان القادم.

ووفق ديد لاين، يتم حاليًا تصوير مشاهد الفيلم الذي من المقرر طرحه للعرض بحلول عام 2025 المقبل.