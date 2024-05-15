نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تسعى لرفع حظر السفر بعد براءتها من اتهامات إصدار شيكات دون رصيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى الفنانة نسرين طافش، إلى إنهاء الآثار المترتبة بشأن اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 4 ملايين جنيه ومن بينها المنع من السفر، عقب انقضاء الدعوى الجنائية بالبراءة، الأسبوع الماضي.



طلب من محامي الفنانة نسرين طافش لإلغاء منعها من السفر

محامي «طافش»، تسلم اليوم الأربعاء، 4 شهادات من جداول محكمة الجيزة الابتدائية بانتهاء عقوبة حبسها 3 سنوات، إذ تصالحت الفنانة الشابة مع نشوى صلاح الدين، مقيمة الدعوى الجنائية.



مقرر أن يسلم محامي نسرين طافش، الشهادات الـ4 إلى مكتب المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، لرفع اسم موكلته من قوائم الممنوعين من السفر، بعدما سلم نسخة منها إلى إدارة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، والمباحث الجنائية في الجيزة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي في هذا الصدد سيصدر خلال الساعات المقبلة.

وكانت محكمة جنح 6 أكتوبر، عاقبت الفنانة نسرين طافش بالحبس 3 سنوات في قضية اتهامها بإصدار شيك دون رصيد لصالح صديقتها، لتتقدم المتهمة حيئذا باستئناف وتقرر المحكمة تأييد الحكم الصادر ضدها، عقب التأكد من صحة توقيع «طافش» على الشيكات من قبل مصلحة الطب الشرعي.



لم يكن من مفرر أمام «طافش» سوى التقدم بطلب للتصالح مع المجني عليها، وأمام هيئة المحكمة أحضرت 4 ملايين جنيه في حقائب وأعطتهم لمقيمة الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بانفضاء الدعوى الجنائية.



تفاصيل القضية



كانت النيابة العامة اتهمت نسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023، أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه. وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.