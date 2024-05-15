تعرف على آخر تطورات قضية عصام صاصا

القاهرة - محمد ابراهيم - مازالت قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا متصدرة تريند محرك البحث “جوجل”، وظهرت تطورات جديدة بشأن هذه الواقعة، حيث حرص "عصام" على مشاركة فيديو للشاهد الثاني في قضيته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "الظلم ظلمات والحق حبيب الله.. شاهد عيان آخر يقول اعترافاته".

وجاء في كلام الشاهد:" ده مكان شغلي وأنا كنت واقف وشايف إن صاصا مش غلطان، أنا اللي كنت واقف وشايف الحادثة بما يرضي الله شايف إن عصام صاصا مش غلطان، لأن أحمد كان بيعدي من الناحية التانية وجاية على هنا، فهو كانت عربية تانية هتخبطه الضحية خاف من العربية الجيلي فاتخبط من عربية صاصا".



زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة بشأن قضية زوجها



وفي وقت سابق، نشرت زوجة عصام صاصا شهادة لـ شاهد عيان على الحادث، حيث جاءت تصريحاته: أنا صاحب العربية الجيلي اللي كانت جنب عصام، وأقسم بالله يا ابن الحلال ما خبطوا جنب الرصيف زي ما بيقولوا، خبطوا في الحارة التانية أو التالتة وكل فضل يقول إنها كانت الساعة 7 الصبح وفي النور، الكلام ده كان الساعة 5 وكسور في عز الضلمة، بقلب رعاش لقيت الراجل قدام يدوب حدفت شمال راح عداني، راح العربية اللي جمبي جت شالته الله يرحمه.

وكان قد كشف محامي ضحية عصام صاصا، آخر تطورات الصلح بين مغني المهرجانات وأسرة الضحية، التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية له، إن هناك بعض الأشخاص يتواصلون بشكل مباشر وغير مباشر للتدخل لقبول الصلح مع مغني المهرجانات عصام صاصا، موضحًا: عصام كلمني وقال لي أنا مش فارق معايا لو اتحبست أو أخدت إعدام في هذه القضية، لكن الفارق معي هو إن الناس دي تتراضى، لإن أنا أبويا اتوفى وأنا صغير في السن، وحاسس بأولاد الضحية.



آخر أعمال عصام صاصا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عصام صاصا أغنية “التزموا الصمت”، بالتعاون مع الفنان حوده بندق، والتي حازت على ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

