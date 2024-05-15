تحديد موعد جديد لطرح فيلم Ishq Vishk Rebound

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح ملصق ترويجي جديد للفيلم الهندي الشبابي المنتظر Ishq Vishk Rebound من بطولة مجموعة من فناني بوليوود الصاعدين.

ونقل إنديا توداي البوستر الترويجي الجديد للفيلم، مع الكشف الموعد المحدد لطرحه للعرض في سينمات الهند.

ويقول الموقع، أن الفيلم يطرح كجزء من سلسل من بطولة شاهد كابور، ومن بطولة روهت ساراف، ويطرح للعرض 21 يونيو المقبل.

أزمة تأجيل

الموعد الجديد، يأتي بعد أن تم تأجيل الفيلم القادم "Ishq Vishk Rebound" بطولة روهيت ساراف وباشمينا روشان بسبب عدم اهتمام كبار الموزعين بالفيلم.

ووفق إنديا توداي، يأتي التأجيل على الرغم من جاهزيته الكاملة، إلا أن الفيلم قد يحصل على إصدار محدود ومن ثم يجد جمهوره على منصة البث المباشر.

أفلام بوليوود الشبابية

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الشبابي الجديد LSD 2، ضمن أحدث مشروعات بوليوود الشبابية.

ونقل إنديا توداي الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد، الذي يتناول قضية العلاقات العاطفية التي يعيشها الشباب عبر الإنترنت.