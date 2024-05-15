أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 02:25 مساءً - نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن إعلان خطوبتها بعد أيام من ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى.

وقالت سلمى أبو ضيف : المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي، ذهبت لرؤية الفلامنكو واعتقدت أن هذا هو الشيء الأكثر عاطفية الذي شهدته على الإطلاق، وقد أثر في كثيرًا وفي المرة الثانية التي ذهبت فيها لرؤية الفلامنكو، وحدثت خطبتي.. خطة ربنا دائما الأفضل لينا.

وكانت علقت سلمى أبو ضيف عبر برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى عن الحب قائلة : لازم أحب الشخصية اللى هرتبط به قبل ما ارتبط به أو اعرفه.