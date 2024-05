شبكة HBO تطرح الإعلان التشويقي المطول للموسم الثاني من House of the Dragon

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان التشويقي المطول للموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، بعد أن سبق وتم عرض إعلانات ترويجية قصيرة للموسم الجديد.

ووفق ديلي ميل، المسلسل يعود بكامل طاقم التمثيل من أبطاله، بما يشمل مات سميث وايما دارسي واوليفيا كوك.

مشاريع خارج House of the Dragon

في الوقت نفسه، تستعد نجمة مسلسل "هاوس أوف دراجون" أوليفيا كوك، بالعودة للدراما السينمائية من جديد في مشروع جديد تشارك في بطولته جيمي بيل.

ووفق ديد لاين، المشروع الجديد سيكون أحدث عمل سينمائي للمخرجة الايطالية نتالي بيانتشري، بعنوان Takes One To Know One.

وكانت أعلنت شبكة قنوات HBO عن نسبة مشاهدات الحلقة الختامية من مسلسلها الناجح "آل التنين" أو House of the Dragon، بعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل رسميًا، بإجمالي 10 حلقات تم عرضها بداية من يوم 9 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى الإثنين 24 من شهر أكتوبر الماضي.

تميز حتى النهاية

وبجانب ما حققته حلقات المسلسل من أرقام قياسية مميزة منذ انطلاق العرض رسميًا، كان للحلقة العاشرة الختامية منه، نصيبا من هذا التميز، بحصدها لما وصل لـ 9.3 مليون مشاهد، في ليلة عرضه مساء الأحد الماضي، فجر الاثنين بتوقيت القاهرة.

هذه الحلقة الختامية من الموسم، طرحت بعنوان "الملكة السوداء" أو The Black Queen، وحققت شبكة hbo بهذا الرقم، معدل مشاهدات افتقدته منذ عرض الحلقة الختامية لمسلسل "صراع العروش" بموسم الأخير الذي عرض في عام 2019 الماضي.