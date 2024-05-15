مخرج Godfather متهم بالتحرش

القاهرة - محمد ابراهيم - يواجه المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا اتهامات بالتحرش بعد انتشار شائعات حول محاولته لتقبيل واحدة من طاقم عمل فيلمه الجديد.

ووفق ديلي ميل، الاتهامات طالت كوبولا، من واحدة من طاقم عمل فيلمه Megalopolis، وفق ما أفاد تقرير جديد لصحيفة الغارديان.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد للنجمة أوبري بلازا الذي سيطرح بعنوان Megalopolis، هو فيلم ملحمي خيال علمي أمريكي قادم من كتابة، إخراج وإنتاج فرانسيس فورد كوبولا.

والفيلم يضم في بطولته مجموعة متميزة من النجوم الكبار في أدوار البطولة، الفنان الشاب شيا لابوف، والنجم آدم درايفر، والنجمة أوبري بلازا، ونجمة أفلام "فاست أند فيريوس" نتالي إيمانويل.

إثارة جدل كالعادة

وإثارة الجدل ليس بالأمر الجديد على المخرج الإيطالي الأصل، حيث سبق وتحدث المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا مخرج ثلاثية الاب الروحي التاريخية، عن الزخم الذي صنعه عرض فيلمي ابونهايمر وباربي في نفس الوقت، وما لحقه من انتعاشة في شباك التذاكر.

وقال كوبولا في حواره الذي نقل جانب منه موقع "ديد لاين"، أن جذب الفيلمين لاعداد كبيرة من المشاهدين لدور العرض، يمثل انتصار لصالح السينما، بعد فترات عزوف طويلة عانت منها صالات العرض بسبب الجائحة.