وصية مفاجئة من الفنان سمسم شهاب: قرار قطيع مع العائلة ورسالة مؤثرة لشقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ الفنان سمسم شهاب جمهوره من ساعات بكتابه وصيته، عبر حسابه الشخصي، والذي أوصي بها أمام الجميع بقطع علاقته مع شقيقه الأكبر وعدم حضوره لجنازته عند وفاته.

وصية الفنان سمسم شهاب

وكتب «شهاب» عبر فيسبوك: «كان يجب أن أتخذ قرار البعد عنكم من حوالى ٣٠ سنة، نعم تأخرت كثيرًا، ولكن ما فعلته أنا وزوجتى- رحمة الله عليها- نحتسبه عند الله تعالى، وما عند الله خير وأبقى».



وأضاف: «لو سمحتم، لا أتمنى أن أراكم أو أسمع صوتكم حتى وأنا في طريقى إلى الدار الآخرة، وهذه هى وصيتى لأخى الكبير الحاج أشرف، ربنا كشفكم والحمد لله».



واستكمل شهاب وصيته عبر تعليقات المنشور قائلًا: «الموضوع ليس له صلة بقطع الأرحام؛ ولكن له صلة بانتهاك حرمة المتوفى، وعدم احترام المشاعر، وعدم احترام صلة الدم والعشرة».



واختتم: «لم أكتب هذا البوست إلا عندما ضاق صدرى من الحزن والألم من تصرفاتهم، وإيماني بربي هو من يعصمني من الخطأ في حق أي إنسان مهما أساء لى، فقط اتخذت قرارًا بالبعد عنهم، وهو قرار صعب؛ بل صعب جدًا على قلبي، لأنى تعودت على أن أتواجد بجوار الجميع، وأن أمد يدى بالخير لكل من حولى.. والله على ما أقول شهيد».

وفاة زوجة الفنان سمسم شهاب



يذكر أن توفيت زوجة المطرب الشعبى سمسم شهاب بأحد المستشفيات الكبرى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي عانت منه مؤخرًا، وأعلن شهاب قبلها أن زوجته تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، وطالب جمهوره بالدعاء لها.



وكتب، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا: «زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا أسألكم وأرجوكم الدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم هو قادر على كل شىء».



وأضاف: «لا أملك إلا الدعاء، أنتِ الآن في قمة المرض، وكان الله في عونك، لكنك لا تعلمين أننى في قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل أي شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، يراودنى الأمل في الله بأنك ستكونين بخير».