تعرف على دور محمد ثروت في فيلم "ري ستارت"

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد ثروت في فيلم "ري ستارت"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويجسد خلاله شخصية الشقيق التوأم لتامر حسني ضمن الأحداث.

فيلم ري ستارت

فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الاثارة والتشويق.



أبطال فيلم ري ستارت

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أعمال محمد ثروت المقبلة



ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد ثروت عرض أكثر من فيلم أبرزهم فيلم أوسكار، الذي انتهى من تصويره ويشارك في بطولته بجانب أحمد صلاح حسني العديد من نجوم الفن.

و فيلم أصل الحكاية، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين ويشارك فيه كريم عفيفي، شيري عادل، خالد الصاوي، هالة فاخر، محمود حافظ، عابد عناني، يوسف عثمان.

محمد ثروت ينضم لفيلم الجاراديه

وفي سياق منفصل، انضم محمد ثروت إلى قائمة أبطال فيلم الجارداية، بطولة دنيا سمير غانم، إخراج أحمد الجندي ويشارك فيه محمد ممدوح، والعديد من ضيوف الشرف.



آخر أعمال محمد ثروت

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد ثروت مسلسل سر إلهي، مع روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وشارك في العمل مي سليم، أحمد مجدي، نهى عابدين، مريم أشرف زكي، أحمد سلامة، وغيرهم.