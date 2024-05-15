نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ للمخرجة فرح النابلسي اليوم بدور العرض المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم "فرح النابلسي"، مخرجة الفيلم الحائزة على العديد من الجوائز والمرشحة لجائزة الأوسكار، دراما روائية آسرة تتميز بمزيج من مشاعر التعاطف والأحداث غير المتوقعة والاستفزازات المتواصلة، بأداء مبهر للممثل "صالح بكري" تم تصوير الفيلم بالكامل في فلسطين - الضفة الغربية، تم إطلاق العرض الترويجي للفيلم الروائي المنتظر "الأستاذ" الحائز على العديد من الجوائز.

أحداث فيلم الاستاذ

تدور أحداثه حول قصة أستاذ فلسطيني "باسم" صالح بكري الذي يعيش حياة الكفاح من أجل التوفيق بين التزامه بالمقاومة السياسية التي تهدد حياته، ودعمه النفسي لأحد طلابه “آدم" محمد عبد الرحمن، وبداية علاقة رومانسية جديدة مع أحد المتطوعات" إيموجين بوتس".



في حين يسعى محامٍ أمريكي رفيع المستوى وزوجته إلى استعادة ابنهما، وهو جندي إسرائيلي أسير لدى مجموعة من المقاومة الفلسطينية، حيث تطالب المجموعة تبادل الأسرى وذلك أدى إلى خلق توترات مع السلطات وتكثيف البحث عن الجندي، مما أثار حالة من الفوضى في حي باسم وآدم.



تنسج فرح النابلسي، المخرجة الحائزة على العديد من الجوائز والمرشحة لجائزة الأوسكار، هذه القصص المتباينة والمترابطة في دراما آسرة تتميز بالتعاطف والتقلبات غير المتوقعة والاستفزازات المتواصلة، التي يرتكز عليها أداء الممثل صالح بكري القوي. تم تصوير الفيلم بالكامل في الضفة الغربية، في فلسطين.



تم عرض فيلم "الأستاذ" لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لعام 2023 في 9 سبتمبر 2023. وأصدرت مجلة Variety مقطعًا حصريًا من الفيلم قبل يومين من عرضه الأول، في 7 سبتمبر. في أكتوبر 2023، تم إدراج الفيلم في القائمة الطويلة لجوائز الأفلام البريطانية المستقلة لعام 2023 في ثلاث فئات: أفضل مخرج لأول مرة، وأفضل كاتب سيناريو لأول مرة، ومنتج مبتكر.

جوائز فيلم الأستاذ

وفي ديسمبر، حصل فيلم "الأستاذ" على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث ترأس لجنة التحكيم المخرج باز لورمان الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار؛ وصالح بكري حصل على جائزة أفضل ممثل،

يأتي فيلم "الأستاذ" بعد أول فيلم إخراجي للنابلسي "الهدية" (The Present)، والذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان كليرمون فيراند الدولي للفيلم القصير 2020 وفاز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم، واستمر في الفوز بأكثر من 50 جائزة من جوائز لجنة التحكيم والجمهور في المهرجان السينمائي الدولي، وجائزة البافتا وترشيح لجائزة الأوسكار. تم ترخيص فيلم "الهدية" دوليًا بما في ذلك Canal+ وNetflix Worldwide.



سيتم إطلاق فيلم "الأستاذ" في دور العرض المصرية ابتداءً من اليوم 15 مايو من قبل شركة التوزيع "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت " في دبي والشركة العربية للسينما.





