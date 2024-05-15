نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكولاس كيدج يجسد Spider-Man Noir في مسلسل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم الكبير نيكولاس كيدج، لتقديم شخصية خارقة مستوحاة من القصص المصورة، كان قد أدى صوتها من قبل في فيلم الرسوم المتحركة Spiderverse.

ووفق ديلي ميل، الشخصية هي واحدة من شخصيات الرجل العنكبوت، وتدعى Spider-Man Noir، وسيتم تقديم الشخصية في مسلسل تليفزيوني.

ومؤخرًا استمر النجم الكبير نيكولاس كيدج، بتصوير مشاهد فيلمه الجديد The Surfer، الذي يعود من خلاله قريبًا للسينما خلال فترة انتعاشة مميزة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة من موقع تصوير مشاهد الفيلم، يظهر بها كيدج، حاملا للوح تزلج على الأمواج، ضمن مجريات التصوير الذي يحدث حاليًا في منطقة غرب أستراليا.

مشاريع جديدة

وسبق أن حضر نيكولاس كيدج، للعرض الخاص لفيلمه الجديد Dream Scenario ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته الأخيرة.

ونقلت ديلي ميل لقطات من حضور كيدج للعرض الخاص للفيلم، في المهرجان الذي شهد مقاطعة نسبية لعدد من نجوم هوليوود بسبب اضراب الفنانين.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم الفيلم تشكيلة مميزة من كبار النجوم في هوليوود، هم آدم ساندلر وديلان جيلولا وليلي بيرد ونوح سنتينيو.

إلى جانب جيسيكا كليمنت، ومايكل سيرا وليلي جاو، وجوليان نيكولسون وتيم ميدوز، وديلان بيكر، وجينفير ويجمور.