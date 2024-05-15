المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية يختتمان فعاليات ”دوائر الإبداع 3”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 03:31 مساءً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اختتم المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية -ممثلًا في المعهد الثقافي الإيطالي-، برئاسة ديفيد سكالمني، فعاليات برنامج "دوائر الإبداع 3" لتنمية وإعداد المدير الثقافي في محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

حيث يهدف برنامج "دوائر الإبداع" إلى تنمية قدرات المديرين الثقافيين، ومديري الفنون في محافظات شمال ووسط الصعيد، وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة العمل الثقافي بفعالية وكفاءة.

وقد شمل البرنامج على مدار السنوات الأربع الماضية، تدريب 189 متدربًا من مختلف محافظات الصعيد، وتقديم الدعم المالي لمشاريعهم الإبداعية.

وشهدت الدورة الأخيرة من البرنامج تدريب 47 متدربًا من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لخمسة مشاريع فائزة بمنحة "دوائر الإبداع" بقيمة 50 ألف جنيه مصري لكل مشروع.

وفي كلمته الختامية، تقدم محمد يوسف، مدير المشروع، بالشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، على دعمهما المتواصل للبرنامج، وكذلك للمشاركين في البرنامج، والمدربين، وشركاء النجاح من اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية.

يُعد برنامج "دوائر الإبداع" مبادرة مُهمة تُساهم في تنمية قدرات الكوادر الثقافية في مصر، وتعزيز دورها في نشر الثقافة والتنوير، كما يُساهم البرنامج في دعم المشاريع الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية، مما يُساعد على إثراء الحياة الثقافية في مصر.."