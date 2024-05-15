السبت.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 31

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق السبت المقبل في السادسة مساءً، على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المهرجان في الفترة من 18 إلى 31 مايو الحالي، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح

يشارك في المهرجان هذا العام 24 عرضًا مسرحيًا، وتتكون لجنة التحكيم من المخرج هشام عطوة رئيسًا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والفنان شادي سرور، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف. ويقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية بمشاركة عدد من النقاد والمسرحيين، كما يصدر نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويدير الدورة المخرج محمد طايع مدير النوادي.

عروض المهرجان

ويشهد حفل الافتتاح عرضيين مسرحيين لفرقة الجيزة، الأول بعنوان "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب، وإخراج عبد الرحمن أحمد، يعقبه "ثامن أيام الأسبوع" تأليف علي عبد النبي، وإخراج عبد الخالق أحمد.

ويشهد المهرجان يوم الأحد 19 مايو على مسرح السامر عرض "سوء تفاهم" لفرقة المنوفية، تأليف ألبير كامي، وإخراج ساندرا سامح، يليه "هالوفوبيا" لفرقة الجيزة، تأليف وإخراج سيف الدين محمد.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج العروض المسرحية يومي الاثنين والثلاثاء 20، 21 مايو، ويشهد اليوم الأول عرض "ثم نبدأ في الرقص" لفرقة بني سويف، تأليف د. طارق عمار، وإخراج عبد الرحمن أشرف، يعقبه "غرفة 707" لفرقة أسيوط، تأليف وإخراج أحمد مصطفى زعفان.

ويشهد اليوم التالي عرض "ظلال" لفرقة غزل المحلة " تأليف خالد توفيق، إخراج هاني يسري، يليه "خيط أحمر طويل" لفرقة الأقصر، تأليف علي عثمان وإخراج زينب العزب.

وتقام عروض يوم الأربعاء 22 مايو على مسرح السامر وتبدأ مع "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة السلام، تأليف سعد الله ونوس، وإخراج أحمد زكي، يعقبه "آخر الأرض" لفرقة السويس، تأليف أيمن أشرف وإخراج أحمد رضوان.

وتقدم فرقة بورسعيد يوم الخميس 23 مايو عرضيين مسرحيين على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، الأول "موسم الحرب والغناء" تأليف ماكس فريش، وإخراج أحمد سعيد، والثاني "303" تأليف محمد عادل وإخراج بيشوي عماد.

وتستمر العروض يوميا في الفترة من 24 حتى 29 مايو، على مسرح السامر، وتقدم فرقة دمنهور يوم الجمعة 24 مايو عرضيين، الأول "تقاطع الكلمات" تأليف وإخراج عبد الرحمن الزغبي، والثاني "مرة واحد طار " تأليف كين كيش، إخراج محمد أبو شقرة.

ويوم السبت 25 مايو تقدم فرقة المنصورة عرضيين مسرحيين أيضا الأول "لعبة النهاية" تأليف صموئيل بيكيت، وإخراج أحمد مجدي، يليه "سبع ليالي" تأليف صالح محمد أحمد، وإخراج السعيد كامل.

ويشهد يوم الأحد 26 مايو عرض "الكلب النائم" لفرقة الأنفوشي تأليف جون بيرستلي وإخراج محمد أشرف، يليه "الأيام المخمورة" لفرقة القباري تأليف سعد الله ونوس، وإخراج عبد الرحمن طلعت.

ويوم الإثنين 27 مايو تقدم فرقة مصطفى كامل عرضيين مسرحيين الأول "بيت الحاجة" تأليف أحمد سمير، وإخراج مروان عسكر، يليه "عائلة توت" تأليف استيفان أوركيني، وإخراج أحمد محمد أحمد.

ويوم الثلاثاء 28 مايو تقدم فرقة دمياط عرضين الأول "مشعلو الحرائق" تأليف ماكس فريش، إخراج عمرو الزغبي، يعقبه "كلمات بلا معنى" تأليف محمد حلمي، وإخراج عمرو دويدار.

وتختتم العروض يوم الأربعاء 29 مايو مع "الخروج عن النص" لفرقة الزقازيق تأليف أحمد نبيل وإخراج ماركو فؤاد، و"الجريمة والعقاب" لفرقة الإسماعيلية، عن رواية دوستويفسكي، وإخراج أحمد يوسف.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والنتائج يوم الجمعة 31 مايو على مسرح السامر.

