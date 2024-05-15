نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاناة الفقد في العرض المسرحي "اتجاه واحد" لقومية الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم العرض المسرحي "اتجاه واحد"، على مسرح ثقافة الاسماعيلية ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

أحداث العرض

تدور أحداث العرض في إطار درامي حول "البطل" الذي يعاني من الوحدة والضغوط الحياتية عقب وفاة والده، الأمر الذي يدفعه للعيش بلا هدف، في حياة ليست لها معنى، لتصوير معاناة فقدان الأب.

صناع العرض المسرحي اتجاه واحد

"اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية، تأليف أحمد الملواني، وإخراج معتز مدحت، ديكور محمود صلاح، ملابس نورا فوزي، استعراضات شريف مبارك، أشعار طارق علي، ألحان رفيق يوسف، إضاءة أحمد حلمي.

أداء تمثيلي معتز مدحت، أحمد كمال، إسراء عيسى، يوسف أحمد الصغير، محمد علي، أحمد جمال، نادية علاء الدين، آية أبو ضيف، سالمة رجب، محمود بدر، محمد الشبراوي، زياد أيمن، صافي جمال، بولا نبيل، محمد حسام، حازم الحجازي، محمد صديق، لينا خالد، محمد حسني، ميرنا عمرو، محمود مدحت.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من وفاء الحكيم، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور محمود جمال، وإنتاج إدارة المسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويشارك فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، هذا الموسم بخمسة عروض مسرحية مجانية ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، تستمر حتى غدًا الأربعاء ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة.