نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز المعلومات عن خطيب سلمى أبو ضيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف اليوم، خطبتها من شاب من خارج الوسط الفني يُدعى إدريس عبد العزيز، ويعمل مدير مبيعات في شركة طائرات عالمية ويحمل الجنسية السويسرية.

مسلسل إلا الطلاق

وفي سياق آخر، يعرض حاليًا لسلمى أبو ضيف مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد من النجوم من أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

ومسلسل “بين السطور” بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.