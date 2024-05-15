نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن موسم المسرح.. فرقة ديرب نجم تقدم "خالتي صفية والدير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق، العرض المسرحي "خالتي صفية والدير"، لفرقة قصر ثقافة ديرب نجم المسرحية، استمرارًا لعروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي

أحداث العرض مستوحاة عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، وتتناول قصة تدور أحداثها في صعيد مصر في سياق ملحمي للتأكيد على فكرة الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب لمواجهة التحديات والمؤامرات الخارجية.

صناع العرض المسرحي

"خالتي صفية والدير" إعداد سعيد حجاج، أشعار علاء عيسى، موسيقى وألحان رجب الشاذلي، ديكور وملابس حسام عبد الحميد، تصميم استعراضات أحمد واصف، وإخراج السيد عوني، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، ونفذ بإشراف فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر.

ويشارك إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج ب 20 عرضًا مسرحيًا في هذا الموسم، ويستقبل قصر ثقافة الزقازيق عروض محافظتي الشرقية والدقهلية حتى 21 مايو الحالي، ويشهد الليلة العرض المسرحي "إيكادولي" لفرقة فاقوس المسرحية، دراماتورج وإخراج أحمد السعيد.

