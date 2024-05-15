هنادي مهنا تكشف عن رأيها في ترويج بعض الفنانين لأعمالهم الفنية الفاشلة



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة هنادي مهنا، خلال تصريحات تلفزيونية عن رأيها على ترويج بعض الفنانين لأعمالهم الفنية الفاشلة،

وقالت:" الناس بتتريق على الناس اللى بتروج لأعمالهم وهم عارفين إن العمل وحش أوي، وأنا مش هعمل كده ولو حاجة وحشة كنت بقول".



وأضافت:" لكن المقربين مني قالوا مينفعش تقولي إنها حاجة وحشة ومضظرة إني أسكت جوايا ومتكلمش، لكن مش هطلع أقول أنا نجحت الناس هتتريق عليا".

وتابعت:" أنا أعرف ناس كتير في الميديا بيعملوا أعمال وبيبقوا شايفين أنها وحشة ومش بيتكلموا وخلاص، لكم أنا حاسة إني مش لوحدي في ناس بتبقى متصالحة مع ده، وفي ناس ممكن تضحك على نفسها تقولك ده حلو وبتاع ومتشفش ده في رد فعل الناس والشارع".

وأشارت:" أنا ببقى عارفه مش ببقى مستنية حاجة من حد وعادي مفيش حد في الدنيا كلها بيعمل أعمال كلها حلوة ورا بعض طبعا، وأنا لسه في الأول وبختار، ومع الوقت هيبقي عندي خبرة".

مشاركة هنادي مهنا في فيلم أوسكار عودة الماموث

ومن جانبه، تشارك هنادي مهنا في فيلم أوسكار عودة الماموث، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، ومحمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض، وغيرها من نجوم الفن

آخر أعمال هنادي مهنا

كان آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا مسلسل جودر والذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي والذي ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهى حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هى إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.