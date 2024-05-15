مصطفى حجاج وحاتم عمور يطرحان أغنية "بنجيب القرش" بتوقيع هاني محروس

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح كلًا من النجم مصطفى حجاج والنجم المغربي حاتم عمور أغنية دويتو تحمل إسم "بنجيب القرش" من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف.

وتأتى الأغنية بعد نجاح المنتج هاني محروس ومصطفى حجاج في عدد من الأغاني السابقة، والذى يحرص على تقديمه بشكل مميز لجمهوره.

كلمات أغنية بنجيب القرش

ومن كلمات الأغنية: بترولوا علي اللي اخترعوا الرل

ده احنا العقدة تشوفنا بتتحل

ده انتوا الحفيظة واحنا الفهيمهة

يازباين احنا صحاب المحل

بنجيب القرش بس مايجيبناش القرش

ماتحطش راسك براسنا ماتنتحرش

بنجيب القرش بس مايجيبناش القرش

ده حضورنا امضي وبصمه ماتفاصلش

سيرتنا علي لسانكوا لبانه

واحنا الهيبه وسكوتنا حصانة

يامواتير ف الخردة وعطلانة

سابقين مش هنبص ورانا

وصلوا كابلاتكوا

هاتوا آخركوا

لو خايفين كلموا ناس غيركوا

تقديركوا ناقص مهما كبرتوا

علامتنا عليكوا هتشهركوا

تتغطي بندل تتعري

تتغطي بنفسك تتستر

الحب اتصدر برة

وبحر الصحاب بقي عكر

آخر أعمال مصطفى حجاج

وطرح مؤخرا النجم مصطفى حجاج أغنية جلد الذات من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وحققت نجاح كبير، وتقول كلمات الأغنية: آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك، مابقاش ليها علاجات آه من واحدة إتنين بليل، آه من تفكير نص الليل آه من كل حكاية إتقفلت بس اتسابلها ديل آه من ذكرى بتنئح، آه من جرح بيفتح آه من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح ندمك على قرارات غلطك في اختيارات سهران، عَمّال بتلوم نفسك، على كل الغلطات روحك بتروح منك متحسر على إنك ضيعت أجمل وقت ف عمرك، على ناس كانوا فترات مليون ذكرى وألف مكان بيرجعني سنين لزمان بيرجعني اشحت إحساس، مبقاش فِ الإمكان مليون وجعه تهد الحيل وزن همومي ده يملي النيل قلبي معادش قادر ع الشيل.. بياخدني وبيميل.