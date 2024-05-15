غدًا.. أحمد السقا ضيف برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف المذيعة إنجي علي، غدًا الخميس، النجم الكبير أحمد السقا، في برنامجها الإذاعي "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، و"نجوم TV"، في الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة، للحدث عن نجاحاته الفنية وتاريخه الفنى الكبير والحافل بالأعمال المميزة.

تفاصيل حلقة أحمد السقا في برنامج أسرار النجوم

ويكشف السقا عن كواليس فيلمه الآخير وهو "السرب" الذى يتم عرضه فى السينمات حاليًا ويحقق نجاحًا فى الإيرادات التى وصلت لأكثر من 25 مليون جنيه خلال أيام قليلة من عرضه، وهو فيلم تدور أحداثه حول إحدى العمليات التي قام بها الجيش المصري وقوات الأمن الوطني المصرية ضد التنظيمات الإرهابية للانتقام من حادثة مذبحة 21 مصريًا في ليبيا وتوسع عمليات الجيش لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية.

بجانب حديث احمد السقا عن مسلسل "العتاولة" ونجاحه الكبير فى موسم رمضان الماضى، وكواليس التحضير لجزء ثان للعام المقبل، وابرز مشاهد العمل التى جمعت مع باسم سمرة، وزينة وطارق لطفى وباقى نجوم العمل.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv”، وتقدمه المذيعة إنجى على، الساعة الثامنة مساء.

آخر أعمال أحمد السقا



يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا كان مشاركته في فيلم السرب الذي يعرض حاليًا في السينمات، ويضم فيلم السرب مشاهد حقيقية، تجسد بطولات القوات المصرية، وتم التصوير في دول عربية، وأجنبية.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسؤ توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.



ويجسد أحمد السقا في الفيلم شخصية عميل المخابرات المصرية "علي المصري"، في حين يقدم شريف منير، شخصية قائد القوات الجوية، ويظهر النجم آسر ياسين، شخصية طيار بالقوات الجوية يدعى هشام جلال، ويؤدي الفنان دياب شخصية "العقرب"، وتولى تأليف الموسيقى التصويرية في " السرب"، المؤلف الموسيقي عمرو إسماعيل.