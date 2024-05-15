تفاصيل شخصية محمد ثروت في فيلم "رى ستارت"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يشارك الفنان محمد ثروت في فيلم "رى ستارت" مع النجم تامر حسني، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى في دور العرض السينمائية.

تفاصيل شخصية محمد ثروت:

ويجسد ثروت خلال الأحداث شقيق تامر حسني التوأم، الذي يتعرضون سويا للكثير من الأحداث في إطار كوميدي مشوق، ويعتبر الفيلم ثاني عمل يجمع بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك".

ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

محمد ثروت يعيش حالة من النشاط الفني

وفي سياق منفصل يعيش محمد ثروت حالة من النشاط الفني الكبير، حيث ينتظر عرض فيلم "أوسكار" مع النجم أحمد صلاح حسني، وفيلم "أصل الحكاية" مع النجم خالد الصاوي.

وقد انضم مؤخرًا إلى قائمة أبطال فيلم الجارداية، بطولة دنيا سمير غانم، إخراج أحمد الجندي ويشارك فيه محمد ممدوح، والعديد من ضيوف الشرف.

آخر أعمال محمد ثروت

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد ثروت مسلسل سر إلهي، مع روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وشارك في العمل مي سليم، أحمد مجدي، نهى عابدين، مريم أشرف زكي، أحمد سلامة، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل عرض خلال شهر رمضان الماضي على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.