"ربنا يسعدكم".. سوسن بدر تهنئ سلمى أبر ضيف بمناسبة خطبتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة سوسن على تهنئة الفنانة سلمى أبو ضيف بمناسبة خطبتها، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت سوسن بدر صورة لسلمى أبو ضيف وخطيبها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "الف مبروك ياحبيبتي ربنا يسعدكم".





خطوبة سلمى أبو ضيف

فاجأت الفنانة سلمى أبو ضيف،جمهورها بإعلان خبر خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، دون الكشف تفاصيل أخرى.

ونشرت سلمي أبو ضيف، صورة لها تجمعها مع خطيبها وهو يقبلها، عبر خاصية ستورى على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، واكتفيت بوضع إيموشن خاتم.

آخر أعمال سلمي أبو ضيف



وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد من النجوم من أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

و مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

أعمال تنتظرها سوسن بدر

جدير بالذكر إنه تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض حكاية “دقيقة الا ربع” إحدى حكايات مسلسل “أسود باهت” وتدور أحداث العمل في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل، ومن بطولة سوسن بدر، محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفي منصور، ريهام نبيل،طه خليفه، ياسر ربيع، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.

آخر أعمال سوسن بدر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مشاركتها في السباق الرمضاني من خلال مسلسل قلع الحجر، والذي ضم بجانبها عدد من النجوم، وكان من أبرزهم: محمد رياض، سميرة عبد العزيز، ندى ماهر، مدحت تيخا، رضوى إيهاب، مروة عبد المنعم، وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح.