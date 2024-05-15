أول صورة من فيلم Giant عن الملاكم نسيم حميد

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أمير المصري جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي علي موقع انستجرام، أول صورة له من فيلم Giant بدور الملاكم نسيم حميد مع الفنان بيرس بروسنان وهو على حلبه المصارعة.

تفاصيل فيلم Giant

ويسرد الفيلم قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلي بطل ملاكمه كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا، ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلا من بريطانيا.

أحدث أعمال أمير المصري

ومن ناحية اخري، يعرض لأمير المصري حاليًا أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC، Peacok، NBC كما يعرض له أيضًا المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

وايضا عرض لأمير المصري مؤخرا في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة. وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

اخر اعمال امير المصري

وكان اخر اعمال امير المصري مسلسل مليحة الذي عرض في موسم رمضان الماضي من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات، شارك أمير المصري في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الذي عرض في السباق الرمضاني للعام 2022، وتناول العمل ما شهدته مصر خلال الأعوام التي أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، والأزمات التي حلت بمصر خلال تلك الفترة، وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.