"بنجيب القرش".. أحدث أعمال مصطفى حجاجچ

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح كل من النجم مصطفى حجاج، والنجم المغربى حاتم عمور، منذ قليل أغنية دويتو تحمل إسم "بنجيب القرش"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





تفاصيل اغنية بنجيب القرش

والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية وميكس وماستر هانى محروس، وظهر بها الثنائى حجاج وعمور بلوك مختلف.





كلمات الأغنية





بترولوا علي اللي اخترعوا الرل

ده احنا العقدة تشوفنا بتتحل

ده انتوا الحفيظة واحنا الفهيمهة

يازباين احنا صحاب المحل





بنجيب القرش بس مايجيبناش القرش

ماتحطش راسك براسنا ماتنتحرش





بنجيب القرش بس مايجيبناش القرش

ده حضورنا امضي وبصمه ماتفاصلش





سيرتنا علي لسانكوا لبانه

واحنا الهيبه وسكوتنا حصانة

يامواتير ف الخردة وعطلانة

سابقين مش هنبص ورانا





وصلوا كابلاتكوا

هاتوا آخركوا

لو خايفين كلموا ناس غيركوا

تقديركوا ناقص مهما كبرتوا

علامتنا عليكوا هتشهركوا





تتغطي بندل تتعري

تتغطي بنفسك تتستر

الحب اتصدر برة

وبحر الصحاب بقي عكر





بنجيب القرش بس مايجيبناش القرش

ماتحطش راسك براسنا ماتنتحرش





بنجيب القرش بس مايجيبناش القرش

ده حضورنا امضي وبصمه ماتفاصلش