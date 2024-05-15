سيرين عبدالنور كشفت سبب وفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف سيرين عبدالنور، خلال لقائها مع برنامج سينماتك، على قناة SBC السعودية، سبب وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا في مطلع إبريل الماضي، خلال شهر رمضان الأخير، وقالت: والدتي توفت بسبب الإصابة بمرض السرطان، حيث عانت منه لمدة 7 أشهر، ولم أخبر أحد وقتها بهذا الأمر، وتوفيت في النهاية في صمت بتعب وألم كبير.. أوجه شكر كبير لكل شخص أعطاني من وقته حتى يأتي ويقدم العزاء في والدتي ويقف إلى جانبي، وكل من قام بذلك محبته عندي كبيرة، ويُقام العزاء حتى يواسي الأشخاص بعضهم في هذه الظروف التي تعد أكثر أهمية من ظروف الفرح.

هكذا ودعت سيرين عبدالنور والدتها

وسبق، ودعت سيرين والدتها بعدد من الصور عبر إنستجرام، وكتبت: ‎إمي من هلق اشتقتلك، ‎حضورك كان بركة بحياتي وحياة ولادي، وغيابك مبين من اول يوم مدمر لقلبي، كيف بدك ياني استوعب إنك رحتي من حدي، بس شكرًا أنك تركتيلنا ذكرة حلوة أنا وأولادي، إلى اللقاء يا حلوة الحلوات، إلى اللقاء يا إمي.

أحدث أعمال سيرين عبدالنور

ومن ناحية أخرى، تنتظر سيرين عرض مسلسلها الجديد النسيان، والذي خرج من السباق الرمضاني الأخير 2024، وذلك بعد أن تم تصويره بشكل كامل في العاصمة اللبنانية بيروت، وسيتم عرضه قريبًا على منصة PrimeVideo، وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما، إلى حين وقوع حادث يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يُختطف ابناهما فيحاولان البحث عنهما لإعادة لم شمل الأسرة من جديد، والعمل من بطولة سيرين عبدالنور، قيس شيخ نجيب، يورغو شلهوب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج، وفادي أبي سمرا، ومن تأليف شادي كيوان وإخراج الفوز طنجور.

آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور هو مسلسل «العين بالعين» الذي عُرض في أغسطس 2022 وشاركها في البطولة الفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله، العمل من بطولة سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، يوسف حداد، ومن إخراج رنده علم، وسيناريو وحوار سلام كسيري

