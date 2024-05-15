اول تعليق من زوج أصالة بعد شائعة الطلاق

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الشاعر فائق حسن، زوج أصالة، بالرد على شائعات طلاقهما التي انتشرت في الأيام الماضية بعد حذف أصالة لصورها معه، وشارك فائق صورة جديدة مع أصالة عبر حسابه على إنستجرام، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها اليوم الأربعاء 15 مايو

أول رد من زوج أصالة على شائعات انفصالهما

وكتب زوج أصالة: ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة، كأن صوت مصطفى تسرب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات ويأخذ من حنين بيوت الشام سحره لتكون الأسطورة أيقونة الشرق رسولة مشاعر الملايين من العشاق.. وليبدأ عصر أصالة وطاقة صوتها تطرق على أبواب الروح، تتجدد كل يوم وتولد طفلة في كل صباح، لُتثبت أن الحب هو سر الوجود، شكرًا لأن صوتك هنا، شكرًا لروحك أيتها الشامية الشاهقة الواثقة، كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام، أحبك جوزتي.

تعليق أصالة على شائعة انفصالها

سبق، نفت أصالة شائعات طلاقها من فائق حسن منذ أيام، بمشاركة صورة لهما عبر إنستجرام وهي تقبله، وكتبت وقتها: يا دنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي، الحمد لله على سلامتك، الله يديمك عزّي وسيّدي، ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ، لآخر نفس بحبك.

آخر أغاني أصالة

قدمت أصالة عدد من الأغاني الناجحة في الفترة الأخيرة منها أغنية يا حظ التي جاءت كتتر لمسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر والذي عُرض في الموسم الرمضاني الأخير 2024، بالإضافة إلى أغنية أصحاب الأرض وهي تتر مسلسل مليحة من بطولة دياب، وقدمتها مع فرقة أكابيلا مصرية وفارس قطرية.

كلمات أغنية يا حظ

يا حظ أنا جاية من بدري وواقفة من زمان في الدور

وكل الناس خدوا ومشيوا وبرضو مجاش عليا الدور

يا حظ أنا جاية من بدري وواقفة من زمان في الدور

وكل الناس خدوا ومشيوا وبرضو مجاش عليا الدور

يا حظ تعبت من الوقفة لا شفت لا عيد ولا وقفة

وجت على حظي أنا وواقفة مع إن الزمن بيدور

ممكن أفرح طب يا دنيا ولا ده يضايقك في حاجة

أرضي عني الله يراضيكي قلبي شاف فيكي العجب

لما حتى طلبت فرحة كنت بطلبها بأدب

شايله مني بإيه يا دنيا حد قالك عني حاجة

ممكن أفرح طب يا دنيا ولا ده يضايقك في حاجة

تملي يا حظي ليه بايعني أجي أتحايل عليك يعني

زماني كسرني ووجعني وعينك ما تشوف إلا النور

يا حظ خلاص بقى اسمعني وحن وصلح المكسور

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طب بقولك إيه يا دنيا عايز أفضفضلك بحاجة

أوعي تقسي في يوم يا دنيا قلبي متعشم بحاجة

أرضي عني الله يراضيكي قلبي شاف فيكي العجب

لما حتى طلبت فرحة كنت بطلبها بأدب