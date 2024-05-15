بعد خطبتها.. سلمى أبو ضيف تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضي التريند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فور إعلان خطبتها من شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى إدريس عبد العزيز، ويعمل مدير مبيعات في شركة طائرات عالمية ويحمل الجنسية السويسرية.

فبطريقة رومانسية، طلب إدريس عبد العزيز خطبة الفنانة وعارضة الأزياء سلمى أبوضيف، خلال تواجدهما معًا أثناء قضائهما عطلتهما بأجواء صيفية، حيث فاجأها وقدم لها خاتمًا من الألماس، ومطالبا الزواج منها بعد قصة حب جمعتهما.

شارك خطيب الفنانة سلمى أبو ضيف صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه اللحظة الرومانسية، قامت «سلمى» بدورها بإعادة نشرها، مؤكدة أنها أصبحت «مخطوبة».

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل