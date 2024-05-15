نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تحديد موعد طرحه في السينما.. "ولاد رزق 3" يتصدر محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم فيلم "ولاد رزق 3" تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل وذلك بعد الإعلان عن موعد طرحه في السينمات، والتي تقرر في الثالث عشر من شهر يونيو القادم، لينافس في موسم عيد الأضحى.

وقد انتهي أمس فريق العمل من التصوير بشكل نهائي لجميع مشاهد الفيلم، ليدخل حاليًا مرحلة المونتاج ليكون جاهز للعرض، ويعتبر فيلم ولاد رزق والذي يحمل اسم القاضية هو الأكثر انتظارًا من الجمهور العربي.

احتفل أمس فريق العمل بالكامل بإنتهاء التصوير بالشماريخ والرقص على أنغام أغنية "السابقه كسبانه" أغنية الجزء الثاني من العمل، ومن المقرر طرحه البرومو الأول للفيلم خلال الأيام القادمة.

تصريحات المنتج موسي عيسي:

وتحدث المنتج موسي عيسي منتج العمل في تصريحات صحفية عن أبطال العمل ووصفهم بالتوليفه الفريدة والعنصر الأساسي في العمل، وكانوا حريصين خلال العمل على فتح المجال لانضمام عدد كبير من النجوم في هذا الجزء، أما ضيوف الشرف فهو العنصر الذي سيكون الأكثر مفاجأة عند طرح الفيلم".

تفاصيل فيلم ولاد رزق:

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حول أربعة أشقاء من عين الصيرة، يجدون أنفسهم متورطون في عدة مشاكل وأزمات يحاولون الخروج منها مما يصعب الأمور عليهم.

أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث:

ويذكر أن يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، نسرين امين، آسر ياسين، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، ومجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف أبرزهم كريم عبدالعزيز، والملاحم العالمي تايسون، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.