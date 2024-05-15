نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول إعلان لها بعد الانفصال.. ياسمين عبد العزيز تظهر بفستان زفاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدة شخصيات في إعلانها الجديد مع إحدي شركة الاتصالات، حيث قدمت الإعلان رفقة المطرب عبد الباسط حمودة، الذي قدم فيه أغنية يا دلعلوا.

ياسمين عبد العزيز تظهر بفستان زفاف

ارتدت ياسمين عبد العزيز في الإعلان فستان زفاف، في أول ظهور فني لها بعد الانفصال، هذا بجانب ظهورها بعدة شخصيات أخرى في الإعلان، وقالت ياسمين في الأغنية التي قدمتها بالإعلان: من النهاردة مش هعمل غير اللي أنا عايزاه.

وقامت ياسمين عبد العزيز بنشر مقطع فيديو من برومو إعلانها الجديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ كتبت عليها: أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه قريبًا

ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

سبق، تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز التريند في الأيام الأخيرة بعد ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، حيث حققت حلقتها في البرنامج أكثر من 270 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت خلال الحلقة عن سبب انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، حيث أكدت أنه رغم الانفصال إلا أن الحب مازال بينهما، وأنها تكن كل الاحترام والتقدير له، هذا بالإضافة إلى تأكيدها على أن الانفصال جاء لظروف قدرية ليس لهما يدا فيها، ولكن الطلاق لم يكن سببه الخيانة مثلما زعم البعض.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرون، وايضا آخر أعمالها في السينما فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.