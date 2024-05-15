نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة خير الله: حديث طارق الشناوي عن روجينا ليس به تجريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الناقدة ماجدة خير الله، على أزمة الفنان أشرف زكي والناقد طارق الشناوي، بعد تقديم أشرف ضده بلاغه بسبب مقال كتبت عن زوجته، قائلة أن طارق له تاريخ كبير ويعرف جيدا الفرق بين نقد عمل فني أو فنان داخل عمل فني أو التجريح.





تصريحات ماجدة خير الله

وتابعت ماجدة خيرالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2،: "أشك أن طارق تطرق لأشياء تزعج روجينا، ولكنه كان يقصد أن روجينا لم توفق في البطولات المطلقة التي خاضتها لمدة 3 سنوات، ويحق لـ طارق أن يقول ذلك ويحق لأي شخص أن يقول عن أي فنان لا يستحق البطلولة".



وأشارت ماجدة، إلى أن حديث طارق الشناوي عن روجينا وأشرف زكي نقد فني وليس به اي تجريح كونه لم ينتقد شخص يجلس في كازينو أو بالشارع، ولكنه كان يتحدث عن عمل فني ورأي أن هذا الشخص أخذ أكثر من فرصة تلو الأخرى ولم يحقق النجاح.



وأختتمت ماجدة خير الله،:"ممكن الفنان ينجح في أنه من ضمن مجموعة في عمل فني، الأدوار التانية بياخدوا عليها جوائز أوسكار ودي حاجه كبيرة جدا، لكن لما أقفز للدور الأول ومش مؤهل أو مؤهلة ممكن مينجحش الشخص زي ناس كتيرة".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

أزمة طارق الشناوي

بدأت الأزمة عندما كتب طارق الشناوي في مقال له: «روجينا ممثلة موهوبة ولها (استايل)، آخر حضور مؤثر لها في (البرنس) 2021 دور (فدوى)، حققت نجاحا طاغيا في الشارع، حل اسمها رابعا على (التتر)، بعد محمد رمضان ونور، وأحمد زاهر، إلا أن الناس حفظت لها لزمات رددتها ولا تزال، كنت أول من أشار إلى موهبة روجينا قبل ثلاثين عاما مع إطلالتها الأولى في مسلسل (العائلة)، كانت مشروع نجمة قادمة في التليفزيون والمسرح والسينما، شىء ما حال دون تحقيق ذلك، الآن تريد أن تلحق بآخر محطة في القطار».

وأضاف: «أخشى عليها أن تضحي برصيد هام من الأدوار المؤثرة، ويفوتها القطار»، ليقوم نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، بتقديم بلاغًا ضد الناقد الفني طارق الشناوي، أمس الإثنين، يتهمه فيه بـ«سب وقذف زوجتة الفنانة روجينا»، حيث جاء اتهمه ضد الناقد الفني طارق الشناوي بـ«السب والقذف والتشهير»، بعد مقال له انتقد من خلاله زوجته الفنانة روجينا.