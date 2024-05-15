نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبيبة بابي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته چودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاد ابنته جودي، حيث شارك مجموعة من الصور لهما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وشارك مصطفى قمر،چ صور برفقة ابنته جودي عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة ياچودي ياحبيبة بابي كل مابتكبري اكتر باخاف عليكي اكتر وبحبك اكتر واكتر يااجمل بنوتة في الكووووون كله”.





وتابع: "واحلي حاجة فيكي ياچوچو حنيتك وبافرح قوي وانتي بتعامليني كاني طفل وانتي امي بتضحكيني وتفرحيني ربنا يفرح قلبك دايما ويسعدك ويارب يكون ليا عمر واشوفك اجمل عروسة بحبك ياچوچو".





آخر أعمال مصطفى قمر

ويذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، هو فيلم اولاد حريم كريم الذي عرض في السينمات خلال الفترة الماضية.

قصة فيلم «أولاد حريم كريم»

تدور قصة فيلم «أولاد حريم كريم» حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على «عريس لُقطة»، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على «الإنترنت».

أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»،

فيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وعدد من الوجوه الجديدة، من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

و شارك تيام قمر مع والده في فيلم "أولاد حريم كريم" الذى يعرض في موسم الصيف الحالي، ويجسد دور ابن الفنانة داليا البحيري، وهو استكمال لفيلم "حريم كريم" الذى عرض منذ ما يقرب من 20 عامًا في السينما.