نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بآية قرآنية.. عصام صاصا يعلق على أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مطرب المهرجانات عصام صاصا للمرة الثانية بعد أزمة الأخيرة، حيث ألقى القبض عليه بتهمة صدم شخص بسيارته على الدائري مما تسبب في وفاته، مستشهدا بآية قرآنية.

ونشر عصام صاصا “ستوري” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” آية قرآنية: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا".

أول تعليق من عصام صاصا بعد دهسه لشاب

وفي وقت لاحق علق عصام صاصا عن أزمته الأخيرة عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: الحمد له على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت.

تفاصيل القبض على عصام صاصا



الجدير بالذكر أنه قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، يوم 6 مايو الماضي، القبض على مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته.



وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.