نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين تتحدث عن مشاركتها في مسلسل دواعي السفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة نادين عن مشاركتها في مسلسل دواعي السفر، بطولة الفنان أمير عيد، وقالت: تحمست لمسلسل دواعي السفر، لأن محمد ناير هو المخرج والمؤلف وهو لن يتنازل عن رؤيته، وفكرة إن دي أول تجربة إخراجية له شجعتني لأني بحب المغامرة، والطاقة اللي جاتلي منه وهو بيحكيلي عن المسلسل خلتني لازم أوافق دون تردد.

وأضافت نادين: كل أدوار العمل شدتني مش مجرد دوري، وكنت بقرأ السيناريو بـ نهم، المسلسل مش مليان أكشن، لكن بنتكلم عن مواضيع اجتماعية بكل سلاسة وبساطة، وبنسلط الضوء على أهمية الطب النفسي وبنقول إن لازم لو حد عنده مشاكل يروح للدكتور.

قصة مسلسل دواعي السفر

تدور أحداث مسلسل دواعي السفر حول إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان كامل الباشا، والذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب علي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير عيد.

أبطال مسلسل دواعي السفر

ويشارك في بطولة مسلسل دواعي السفر الفنان أمير عيد، وكامل الباشا، ونادين، وأحمد غزى، وأيمن الشيوي، وجلا هشام، وأحمد فاضل، ودنيا وائل، وسلمى الكاشف، ونادر جودة، وآية حلمي، وآدم الألفي، ومريم نعوم، وياسمين سمير، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد ناير.

تفاصيل مسلسل دواعي السفر

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

مسلسل دواعي السفر اخر اعمال منصة WATCH IT

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.